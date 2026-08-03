Senapred reporta casi 2.500 damnificados y más de 6 mil personas aisladas por sistema frontal

03 ag. 2026 - 22:59 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal sigue golpeando con fuerza al centro-sur del país. A pesar de que las lluvias han comenzado a decaer en ciertos sectores, el agua acumulada, el barro y la amenaza constante de nuevos desbordes mantienen a miles de familias en una situación crítica entre las regiones del Maule y La Araucanía.

En ese sentido, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, confirmó que la cifra de personas damnificadas se elevó a 2.476, mientras que 6.130 vecinos permanecen aislados. El saldo de fallecidos es de dos personas. Así mismo, los equipos de rescate informaron que 28 viviendas han sido destruidas y más de 700 con daños de consideración.

La Araucanía en alerta por crecida de ríos

El foco principal de la preocupación se desplazó durante las últimas horas hacia la región de La Araucanía. Senapred debió activar cinco veces el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para ordenar evacuaciones en las comunas de Lumaco, Nueva Imperial y Carahue, amenazadas por deslizamientos de tierra y el peligroso aumento de caudal en los ríos Imperial, Cholchol, Cautín y Damas. En tanto, en Angol prosiguen los intensos trabajos para extraer el agua acumulada en las zonas habitacionales.

A nivel nacional, las autoridades mantienen 7 alertas rojas y 8 alertas amarillas. Según la Dirección General de Aguas (DGA), al menos seis estaciones de monitoreo fluvial continúan sobrepasando el umbral rojo de peligro.

Despliegue en terreno y despeje de rutas

La situación en el resto de las zonas afectadas avanza con un intenso despliegue operativo. En la región del Biobío, pese a que los ríos Biobío y Vergara bordean sus niveles máximos, los organismos técnicos señalaron que por ahora no representan un riesgo directo para la población. Más al norte, en Ñuble, efectivos del Ejército encabezan la entrega de ayuda humanitaria a las comunidades incomunicadas y las tareas de secado de viviendas, mientras que en Constitución los esfuerzos se centran en reparar los graves socavones dejados por las lluvias.

Por su parte, en la región de Los Ríos, cuadrillas de emergencia trabajan sin pausa para drenar el agua anegada en la población Foitzick de La Unión. En materia de servicios básicos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó una recuperación sostenida de la red, reduciendo a 15.476 los clientes sin suministro eléctrico entre Valparaíso y Los Lagos.