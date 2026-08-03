"Tía Rica" eleva el valor del gramo de oro a $30.000 para ayudar a damnificados por sistema frontal

03 ag. 2026 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocido también como "Tía Rica", anunció una medida extraordinaria para agosto que beneficiará a las regiones de Coquimbo y Valparaíso, elevando transitoriamente el valor del gramo de oro a $30.000, el monto más alto en la historia de la institución a raíz del sistema frontal.

Con esta medida, las personas que realicen operaciones en las Unidades de Crédito de Dicrep de ambas regiones podrán acceder a un mayor monto de préstamo por una misma prenda de oro, entregando una alternativa de financiamiento para enfrentar gastos urgentes derivados del sistema frontal.

¿Qué cambia con la medida?

Dicrep explicó que las condiciones y requisitos para acceder al crédito prendario no sufrirán modificaciones. El único cambio será el aumento extraordinario del valor del gramo de oro durante el período en que esté vigente la medida.

El director general (s) de Dicrep, Omar Fernández, señaló que la iniciativa busca apoyar a las familias afectadas por la emergencia y reforzar el rol social de la institución.

"Sabemos que, frente a una emergencia, muchas familias necesitan acceder a recursos de manera rápida para enfrentar gastos imprevistos. Por eso, como Dirección General del Crédito Prendario, hemos dispuesto esta medida extraordinaria que permitirá obtener un mayor monto de préstamo por una misma prenda de oro, entregando una alternativa de financiamiento oportuna y en mejores condiciones", indicó.

¿Dónde estará disponible?

El beneficio estará disponible durante agosto en las Unidades de Crédito Dicrep de La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quillota y Los Andes, donde las personas podrán empeñar una prenda de oro y acceder al valor extraordinario de $30.000 por gramo.

La atención se realiza de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas. Para conocer los requisitos y direcciones de las sucursales, se puede consultar el sitio web de Dicrep.