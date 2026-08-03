Grave accidente en la Ruta 68 deja dos fallecidos y cuatro heridos tras colisión entre camión y automóvil

03 ag. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este lunes en la Ruta 68, a la altura del sector La Vinilla, en Casablanca, dejando al menos dos personas fallecidas y cuatro lesionadas, además de una importante congestión vehicular en dirección a Valparaíso.

Equipos de emergencia y personal de Carabineros trabajan en el lugar, mientras el tránsito permanece parcialmente restringido para facilitar las labores de rescate y la investigación de las causas del accidente.

Camión habría cruzado a la pista contraria

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el accidente se produjo cuando un camión de alto tonelaje que circulaba en dirección a Santiago habría perdido el control por causas que aún se investigan.

Según la institución, el vehículo habría traspasado las barreras de contención e ingresado a la pista contraria, donde impactó de frente a un automóvil que transitaba hacia Valparaíso.

"Si bien hay diligencias en curso, acorde a lo expresado preliminarmente por algunos testigos en el sector, hubo un camión que se movilizaba por la ruta con dirección a Santiago y, aparentemente, habría perdido el control de la máquina cruzando hacia la pista contraria, impactando a un vehículo menor", informó Carabineros.

Dos fallecidos y cuatro personas lesionadas

La jefa de la V Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, confirmó que el accidente dejó dos personas fallecidas.

Asimismo, detalló que tres ocupantes del vehículo menor resultaron lesionados, al igual que el conductor del camión: "Hasta el momento hay dos fallecidos. En este momento la ruta está cortada y se va a habilitar una vía para que haya circulación", señaló la autoridad.

Las causas del accidente continúan siendo investigadas, mientras personal de emergencia mantiene las labores en el lugar y se espera la normalización del tránsito en las próximas horas.