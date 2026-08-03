Senador Rodolfo Carter entrega su versión tras incidente con motociclista: "No hubo contacto entre ambos vehículos"

03 ag. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Rodolfo Carter (IND-REP) entregó su versión del accidente ocurrido la mañana de este lunes en el límite entre las comunas de Ñuñoa y Providencia, luego de que, según señaló, circulara "información imprecisa" sobre lo sucedido.

En una declaración pública, el parlamentario afirmó que mientras circulaba por calle Arturo Medina se detuvo en un disco "Pare" al llegar al cruce con Eliécer Parada.

En ese momento, aseguró, "apareció una motocicleta cuyo conductor frenó bruscamente, perdió el control y cayó a la calzada. No hubo contacto entre ambos vehículos".

Motociclista no habría presentado lesiones

Carter sostuvo que, tras el incidente, prestó ayuda al motociclista, un ciudadano extranjero, y lo trasladó en su vehículo particular hasta el Hospital El Salvador.

Además, aseguró que el conductor recibió atención médica "sin registrar lesiones de gravedad, por lo tanto, sin fracturas, como se ha informado erróneamente".

El senador también indicó que Carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia realizó el procedimiento correspondiente en el recinto asistencial y que solicitó voluntariamente practicarse un alcotest.

"Solicité voluntaria y preventivamente someterme a la prueba respiratoria (alcotest), cuyo resultado fue 0,00 g/l, encontrándose además toda la documentación de mi vehículo al día", recalcó.

Finalmente, Carter afirmó que, al retirarse del hospital, personal policial constató que la motocicleta "se encontraba adulterada" y presentaba irregularidades en su propiedad, por lo que, según indicó, el Ministerio Público ordenó la detención del conductor.

Hasta el momento, las circunstancias del accidente continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.