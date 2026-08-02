Apertura controlada de compuertas responde al aumento del caudal del río Biobío

02 ag. 2026 - 21:52 hrs.

¿Qué pasó?

La apertura controlada de compuertas en la central hidroeléctrica Angostura da cuenta del importante aumento que ha experimentado el caudal del río Biobío producto de las intensas precipitaciones registradas en la parte alta de la cuenca.

El incremento del caudal responde a las lluvias caídas en la comuna de Alto Biobío, especialmente en sectores como Ralco y los cajones de los ríos Biobío y Queuco. Este último es uno de los principales afluentes del Biobío y su aumento también contribuye al crecimiento del caudal del río principal.

Debido al gran volumen de agua acumulado, las empresas hidroeléctricas han debido activar los protocolos de operación, realizando descargas controladas para regular el nivel de los embalses y garantizar la seguridad de la infraestructura.

En Santa Bárbara, donde se ubica la central Angostura, las precipitaciones continuaban con intensidad durante la jornada, mientras que en la zona cordillerana, a unos 70 kilómetros de distancia, se espera que las lluvias sean aún más abundantes, lo que podría seguir incrementando el caudal durante las próximas horas.

En ese contexto, también se informó que para el próximo viernes está programada una apertura controlada de compuertas en la central Ralco, el único embalse de regulación de la cuenca alta del Biobío.

En tanto, las demás centrales corresponden a centrales de pasada, como Angostura, cuya operación también requiere maniobras de control cuando aumenta significativamente el caudal del río.

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