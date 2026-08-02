"Quiero agradecer el cariño y la paciencia": Las primeras palabras de Vozinha tras aterrizar en Chile para sumarse a Colo Colo

02 ag. 2026 - 22:19 hrs.

¿Qué pasó?

La espera llegó a su fin. En medio de una expectación pocas veces vista en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el guardameta de la selección de Cabo Verde y figura del Mundial 2026, Josimar José Évora Dias "Vozinha", pisó suelo chileno durante la noche de este domingo para sellar su ansiada incorporación a Colo Colo.

Pese a las bajas temperaturas de la capital, cerca de 800 hinchas albos, se juntaron en el terminal aéreo para recibir al flamante refuerzo del "Cacique". La masiva llegada puso fin a días de incertidumbre marcados por contratiempos administrativos y rumores de mercado que mantuvieron en vilo a la parcialidad colocolina.

"Nos vemos pronto en el Monumental"

A su salida de la zona de arribos, el experimentado golero sorprendió con un fluido manejo del español para agradecer el cariño de la gente y manifestar su alegría tras concretar su arribo al país.

“Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí, es un gran honor representar a Colo Colo. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas, y nos vemos pronto en el Monumental”, declaró el mundialista ante los medios de comunicación presentes.

Posteriormente, el jugador se trasladó a un hotel en la comuna de Vitacura, donde sostuvo su primer encuentro cara a cara con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien lo recibió con un abrazo de bienvenida para dar inicio oficial a su ciclo en la institución.

El cronograma de sus primeras horas en el país

Ahora, la agenda del arquero caboverdiano no dará tregua y comenzará a primera hora de este lunes. A las 7 de la mañana iniciará sus exámenes médicos de rigor en una clínica capitalina, para luego trasladarse durante la tarde al Estadio Monumental, donde cerrará los trámites contractuales. Durante esa jornada, sus primeras impresiones seránpor los canales del club.

Finalmente, el esperado debut ante los medios de comunicación y la fanaticada alba ocurrirá este martes. Durante la mañana, Vozinha tendrá su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz y, posteriormente, a las 12:30 horas, encabezará su presentación oficial en conferencia de prensa en el Estadio Monumental.