Fallece una de las icónicas voces del doblaje: Fue la voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

02 ag. 2026 - 22:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se confirmó el fallecimiento del actor de doblaje mexicano Carlos del Campo, una de las voces más reconocidas de la industria latinoamericana.

Su carrera se extendió por más de tres décadas, dejando una huella en personajes emblemáticos del cine, la televisión, el anime y los videojuegos.

La noticia fue dada a conocer por familiares y colegas a través de un comunicado difundido en redes sociales y cuentas oficiales, generando una amplia reacción entre seguidores, actores de doblaje y figuras del mundo artístico, quienes destacaron el legado que dejó en numerosas producciones que marcaron a distintas generaciones.

Carlos del Campo falleció a los 67 años, luego de que durante los últimos meses su estado de salud despertara preocupación entre sus seguidores. A comienzos de 2026 trascendió que enfrentaba problemas de salud, aunque tanto él como su familia optaron por mantener en reserva los detalles de su condición.

Producto de esta situación, el actor redujo progresivamente su actividad profesional y se alejó de las cabinas de grabación. Su ausencia cobró especial notoriedad cuando se confirmó que no volvería a interpretar a Slinky en Toy Story 5, personaje al que dio voz en las primeras cuatro películas de la exitosa franquicia de Pixar.

Una voz inolvidable

A lo largo de su trayectoria, Carlos del Campo dio vida a algunos de los personajes más recordados del doblaje latino. Entre ellos destacan C-3PO en la saga Star Wars, Slinky en Toy Story, Pycelle en Game of Thrones, Bulk en las primeras series de Power Rangers, además de participar en populares animes como Ranma ½ y Bleach.

Su trabajo lo convirtió en una de las voces más reconocibles del doblaje en español latino, dejando un legado que continuará acompañando a millones de espectadores a través de las producciones en las que participó.

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