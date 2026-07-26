Marvel sorprende en la Comic-Con: Ryan Gosling dará vida a Ghost Rider

26 jul. 2026 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

Marvel Studios sorprendió a los fanáticos durante su panel en la Comic-Con de San Diego, donde confirmó que Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider en una película en solitario que llegará a los cines en 2028.

El anuncio fue realizado por el presidente del estudio, Kevin Feige, junto al propio actor.

Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider

Con esta incorporación, el Universo Cinematográfico de Marvel suma una de las contrataciones más esperadas de los últimos años.

Gosling interpretará al icónico Ghost Rider en una cinta dirigida por Shawn Levy, marcando el debut del personaje dentro del MCU.

El actor toma el relevo de Nicolas Cage, quien dio vida a Johnny Blaze en las películas Ghost Rider (2007) y Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011), producciones que en conjunto recaudaron más de US$361 millones en la taquilla mundial.

Durante la presentación en la Comic-Con, Gosling expresó su entusiasmo por asumir el papel y aseguró que se trata de "un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo".

View this post on Instagram A post shared by Marvel Studios (@marvelstudios)

Todo sobre Cine