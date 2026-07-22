Hija de Robert Downey Jr. debutará en una serie de televisión: Revelan cuánto ganará por su primer papel

22 jul. 2026 - 13:45 hrs.

Con apenas un papel secundario y una sola jornada de grabación, Avri Downey, la hija menor de Robert Downey Jr., dará sus primeros pasos en la actuación.

La serie todavía no se estrena, pero ya se conoció cuánto recibirá por participar en la producción.

Cuánto ganará por su primer papel

TMZ obtuvo el contrato firmado por la menor de 11 años para participar en la serie, donde interpretará a una "niña de la foto familiar". Por ese trabajo recibirá 1.246 dólares por un día de rodaje, según el documento firmado el año pasado.

La remuneración corresponde a un rol menor dentro de la producción y contrasta con las cifras que, según distintas publicaciones, ha alcanzado su padre a lo largo de su carrera. De acuerdo con TMZ, Robert Downey Jr. habría recibido cerca de 100 millones de dólares por su participación en "Avengers: Doomsday".

Además de establecer el pago, el acuerdo exige que todos los integrantes del elenco mantengan una conducta profesional durante las grabaciones y eviten protagonizar situaciones que puedan generar escándalos durante la producción.

¿Cuál sería la serie en la que participaría?

Aunque el documento identifica el proyecto como "Oswald", todavía no existe una confirmación oficial sobre la serie en la que aparecerá Avri Downey.

Según TMZ, todo indica que se trataría de "Oswald el Conejo Afortunado", una serie de Disney dirigida por Jon Favreau.

La información también señala que la participación de la menor coincidiría con la cercana relación entre el director y Robert Downey Jr., quienes han trabajado juntos en varias películas de Iron Man.

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