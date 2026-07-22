Campeonato Nacional 2026 regresa con la fecha 16: programación, horarios y partidos de Colo Colo, la UC y la U

22 jul. 2026 - 14:56 hrs.

Después del receso por el Mundial 2026, la Copa de la Liga y la Copa Chile, este fin de semana regresa la acción del Campeonato Nacional con el inicio de la segunda rueda y la disputa de la fecha 16.

La jornada comenzará el viernes 24 de julio con el partido entre Unión La Calera y Everton, programado para las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán. Sin embargo, el encuentro podría suspenderse debido al estado de la cancha tras el sistema frontal que afectó al país.

Colo Colo, Universidad Católica y la U vuelven al Campeonato Nacional

El mismo viernes, a partir de las 20:30 horas, el líder Colo Colo recibirá a Deportes Limache en el estadio Monumental.

La jornada del sábado tendrá como uno de sus principales encuentros el duelo entre Universidad Católica y Deportes La Serena, que se disputará desde las 20:00 horas en el Claro Arena.

ANFP suspende el partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción

La ANFP confirmó que el encuentro entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción no se disputará el sábado 25 de julio, como estaba programado, debido a los temporales que afectaron a la zona.

En su sitio web oficial, el organismo de Quilín informó que el compromiso está "suspendido por indicación de la autoridad". El duelo debía jugarse a las 15:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Universidad de Chile visitará a Audax Italiano

Por su parte, Universidad de Chile volverá a la competencia el domingo 26 de julio, cuando visite a Audax Italiano desde las 17:30 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

La fecha concluirá a las 20:30 horas con el compromiso entre Deportes Concepción y O'Higgins en el estadio Ester Roa.

Programación de la fecha 16 del Campeonato Nacional

Viernes 24 de julio — Unión La Calera vs. Everton — 18:00 horas — Estadio Nicolás Chahuán, La Calera (podría suspenderse)

— Unión La Calera vs. Everton — 18:00 horas — Estadio Nicolás Chahuán, La Calera (podría suspenderse) Viernes 24 de julio — Colo Colo vs. Deportes Limache — 20:30 horas — Estadio Monumental, Santiago

— Colo Colo vs. Deportes Limache — 20:30 horas — Estadio Monumental, Santiago Sábado 25 de julio — Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción — 15:00 horas — Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo ( suspendido por indicación de la autoridad )

— Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción — 15:00 horas — Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo ( ) Sábado 25 de julio — Huachipato vs. Cobresal — 17:30 horas — Estadio Huachipato, Talcahuano

— Huachipato vs. Cobresal — 17:30 horas — Estadio Huachipato, Talcahuano Sábado 25 de julio — Universidad Católica vs. Deportes La Serena — 20:00 horas — Claro Arena, Santiago

— Universidad Católica vs. Deportes La Serena — 20:00 horas — Claro Arena, Santiago Domingo 26 de julio — Ñublense vs. Palestino — 15:00 horas — Estadio Nelson Oyarzún, Chillán

— Ñublense vs. Palestino — 15:00 horas — Estadio Nelson Oyarzún, Chillán Domingo 26 de julio — Audax Italiano vs. Universidad de Chile — 17:30 horas — Estadio Bicentenario de La Florida, Santiago

— Audax Italiano vs. Universidad de Chile — 17:30 horas — Estadio Bicentenario de La Florida, Santiago Domingo 26 de julio — Deportes Concepción vs. O'Higgins — 20:30 horas — Estadio Ester Roa, Concepción

Todo sobre Torneo Nacional