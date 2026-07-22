Dos casas están a punto de caer tras enorme socavón registrado en una playa de Coquimbo

22 jul. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

A punto de caer se encuentran dos viviendas de un exclusivo sector de la región de Coquimbo, tras registrarse un socavón en el marco del sistema frontal que afectó a la zona centro norte.

Casas a punto de caer por enorme socavón

El enorme desprendimiento del terreno tuvo lugar en una playa del sector Los Morrillos, ubicada entre las comunas de Coquimbo y Guanaqueros.

Las casas, emplazadas frente al mar, colapsaron de manera parcial producto del fenómeno, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

A raíz del socavón, uno de los inmuebles sufrió la destrucción de un dormitorio, mientras que el otro mantiene una parte importante de su estructura sosteniéndose en el aire.

Ambas propiedades actualmente están inhabitables. Se trata de casas de grandes magnitudes con cerca de siete habitaciones cada una.

En el lugar ya trabaja maquinaria pesada para retirar los escombros.

Activación de quebrada provocó socavón

Pese a que en el lugar se registraron fuertes marejadas, estas no fueron las causantes del socavón.

Según reportó el periodista de Meganoticias, Pablo Cuellar, el terreno cedió producto de una quebrada que se reactivó en un cerro.

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