Se enamoró de modelo de OnlyFans en Chile y pensó que se iban a casar: Le envió 12 mil dólares y terminó querellándose por estafa

22 jul. 2026 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía una romántica historia de amor a distancia terminó en una estafa de más de 12 mil dólares. Es la historia de Christopher Barnett, un estadounidense de 33 años que creyó haber encontrado a su futura esposa a través de OnlyFans, pero en realidad todo se trataba de un engaño.

El afectado, residente del estado de Carolina del Norte, interpuso una querella por el delito de estafa ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de una mujer venezolana radicada en Chile. La acusada, conocida en plataformas digitales bajo el seudónimo de "Elyschuu", habría manipulado afectivamente al hombre para pedirle grandes sumas de dinero.

Dinero para mascotas y una consola

Según contó el afectado a BioBioChile, tras suscribirse al contenido de la mujer, comenzaron a hablar e iniciaron una relación a distancia que se extendió entre junio y octubre de 2025. Durante ese periodo, se prometieron que se casarían y tendrían hijo, pese a que ella se negaba a hacer llamadas.

Fue así como la modelo aprovechó para pedirle dinero en varias ocasiones. El afectado afirmó haber enviado fondos para cubrir supuestas operaciones médicas de la mascota de la mujer. También le hizo costosos regalos, como un computador y un Nintendo Switch luego de trabajar jornadas de siete días seguidos.

"Yo fui creyendo en la veracidad de los relatos y en la existencia real de la relación afectiva, ante lo cual procedí, a solicitud de ella, a enviar sumas significativas de dinero", detalló en la denuncia. La cifra superó los 12 mil dólares, cerca de $11,4 millones.

Mujer tenía otro novio

Tras el abrupto quiebre de la relación, la sospecha llevó al estadounidense a investigar a la mujer. Así encontró el Facebook y el LinkedIn de quien era la verdadera pareja de la creadora de contenido, un hombre con el que vivía y con quien tenía una relación de hace cerca de tres años.

"Este antecedente demuestra que la relación sentimental conmigo nunca existió, sino que fue instrumental, utilizada exclusivamente como medio de engaño para apropiarse de mi dinero", sostuvo en la acción legal.

BioBio se contactó con la acusada y mediante un escrito afirmó: "Niego categóricamente haber cometido el delito de estafa que se me atribuye (...) no efectuaré declaraciones sobre el fondo de los hechos fuera de la sede judicial correspondiente”.

La advertencia de la PDI ante las "estafas amorosas"

El caso refleja una modalidad de engaño digital sobre la cual la Policía de Investigaciones (PDI) ha venido alertando a la ciudadanía. La institución llamó a estar atentos ante señales de alerta como "historias tristes o urgentes, solicitudes de dinero, rechazos a encuentros presenciales, enlaces sospechosos o invitaciones a salir de la plataforma", aconsejando verificar perfiles y no compartir datos bancarios.

En la querella, el afectado pidió que se investigue a posibles nuevas víctimas, aunque reconoció que la investigación de la PDI avanza lento.

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