"Juegan con nuestros sueños": Joven denuncia que su departamento nuevo se inundó por completo tras las lluvias

22 jul. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un video compartido en Instagram por una joven identificada como Tamara Cristina se volvió viral tras exhibir las graves condiciones en las que quedó su nuevo departamento luego del reciente sistema frontal que afectó a parte del país.

La propietaria denunció públicamente que, a solo dos semanas de haber recibido las llaves de su vivienda totalmente nueva, el inmueble sufrió severas filtraciones de agua por los techos y paredes, afectando también a otros vecinos del mismo edificio.

Filtraciones por el techo y muros empapados

En la publicación, la joven describió su frustración: "Hace dos semanas (estaba) llena de alegría, compartía la noticia de haber recibido mi nuevo departamento, hoy comparto la rabia y angustia de verlo en este estado", escribió en el posteo.

En las imágenes grabadas al interior del recinto se observa cómo el agua cae directamente desde la luz del techo, dejando una gotera en una de las habitaciones que dejó la alfombra completamente empapada. El registro muestra además filtraciones en el cielo y humedad en las paredes de diversos sectores de la casa.

"¿Cómo es posible que a una vivienda totalmente nueva le ocurra esto? Lamentablemente, fui la que corrió con peor suerte dentro del edificio, pero son muchos vecinos afectados con filtraciones en sus departamentos y, además de esto miles de detalles que se han informado a postventa luego de la entrega", agregó en su descargo.

En esa misma línea, la afectada apuntó directamente a los responsables del proyecto: "No es posible que jueguen con nuestros sueños y más aún con el dinero de más de cien familias que creyeron en promesas y proyectos de buena calidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Cristina (@tcm.a89)

La reacción de los usuarios

La denuncia rápidamente sumó miles de reproducciones e interacciones de usuarios que expresaron su indignación y le aconsejaron tomar acciones legales contra la empresa y la constructora.

"La constructora tiene que hacerse cargo de la garantía"; "Que te regresen todo, te indemnicen y busca otro proyecto, no dejes que 'hagan reparaciones'". "Esto está malísimo (...), pon abogado, hay seguros con el hipotecario que te deben cubrir" y "Ay no, qué terrible, legalmente te deben responder, creo que son 5 años de garantía si no me equivoco", fueron parte de los comentarios.

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