Estaba en plena intervención: Video muestra a dentista evacuando durante terremoto y genera debate en redes

25 jun. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro compartido en redes sociales por el consultorio odontológico Dental Art mostró el momento exacto en que una dentista y un paciente vivieron el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Venezuela, mientras se realizaba un procedimiento dental.

En las imágenes se observa el inicio del movimiento telúrico, momento en que la profesional advierte al paciente que estaba temblando. Sin embargo, el hombre decide esperar unos segundos antes de evacuar.

Con el aumento de la intensidad del sismo, la odontóloga insiste en salir del lugar y abandona rápidamente la sala, seguida posteriormente por el paciente. En los segundos siguientes, el registro muestra cómo continúa el fuerte movimiento junto al ruido provocado por el terremoto.

Cuestionaron la acción de dentista

El video generó un amplio debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la reacción de la profesional al salir antes que el paciente, mientras que otros defendieron su actuar y señalaron la complejidad de responder ante una emergencia de esa magnitud.

Entre los comentarios se podían leer críticas como: “se le olvidó el paciente” y “mejor no subas el video, entiendo el miedo, pero cómo te sales primero que el paciente”. En contraste, otros usuarios expresaron apoyo: “qué difícil situación, mis respetos, dra”.

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El registro acumula cerca de un millón de reproducciones y más de 800 comentarios. Incluso el propio paciente involucrado salió a aclarar lo ocurrido y pidió evitar las críticas hacia la odontóloga.

Paciente reaccionó

“Señoras y señores, yo soy el paciente en el video. Quiero informarles que todos estamos bien, gracias a Dios. Y quiero pedirles de todo corazón que eviten comentarios de crítica porque nadie sabe cómo va a actuar en una emergencia de esta magnitud”, escribió.

Además, aseguró que la profesional le pidió en reiteradas ocasiones evacuar y explicó que ella salió para abrir la puerta y verificar que las personas que estaban en la sala de espera, entre ellas su pareja, estuvieran bien.

Finalmente, pidió empatía frente a la situación y llamó a enfocar la atención en las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.

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