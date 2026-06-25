Se reportan personas atrapadas en edificios: Nuevos e impactantes registros de los terremotos en Venezuela

25 jun. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

La tragedia que envuelve a Venezuela, tras dos terremotos de más de 7°, continúa desarrollándose en el país llanero.

Según información oficial, existen decenas de personas atrapadas en edificios, que no solo cayeron, sino también en algunos que presentan graves daños.

En las últimas horas se han conocido nuevos registros de los terremotos, donde se ve cómo una persona desciende por las escaleras de una construcción que va sufriendo graves daños a medida que baja, o la de unos influencers que vivieron en vivo la intensidad del movimiento telúrico.

Chile irá en ayuda de Venezuela

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se volvió a referir a los dos terremotos que azotaron Venezuela y que han dejado un saldo de más de 150 muertos y mil heridos.

El mandatario ocupó su cuenta de X para informar al país y comprometer ayuda al país llanero.

“Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”, dijo para comenzar.

En el mismo posteo, expuso que “estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”.

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