¿Qué es un "doblete sísmico"?: Experto explica el inusual fenómeno detrás de los dos terremotos en Venezuela

25 jun. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde del miércoles, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela, provocando severos daños y dejando, hasta ahora, un saldo de 164 personas fallecidas y cerca de mil heridos.

El evento llamó la atención de especialistas, ya que ambos movimientos telúricos ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia y registraron magnitudes similares, una situación poco habitual en este tipo de fenómenos.

Al respecto, Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, explicó en conversación con el panel de Mucho Gusto que se trataría de un fenómeno conocido como "doblete sísmico".

¿Qué es un "doblete sísmico"?

A grandes rasgos, un doblete sísmico ocurre cuando una misma falla tectónica se activa en dos segmentos distintos en un corto intervalo de tiempo, liberando energía en más de un punto.

"El primer terremoto activa cierta parte de la falla y deja pendiente, incrementa la tensión en los segmentos laterales inmediatamente al lado de donde se activó inicialmente. Y uno de ellos se rompe y se activa posteriormente a lo largo de la misma falla", explicó Barrientos.

Este fenómeno se conoce como doblete sísmico y llamó la atención de los especialistas debido a la escasa diferencia de tiempo entre ambos eventos.

También se habla de "dobletes" cuando los terremotos ocurren con horas de separación, existen menos registros de casos en que los sismos se produzcan con un intervalo tan breve como los 40 segundos de diferencia observados en Venezuela.

Las fallas tectónicas de América

Barrientos explicó que las fallas de El Pilar, San Sebastián y Boconó forman parte del sistema principal de contacto entre las placas del Caribe y Sudamérica. Según detalló, esta zona acumula un desplazamiento cercano a los 20 milímetros por año, energía que se libera cuando ocurre un terremoto.

El especialista indicó que un sismo de magnitud cercana a 7,5 puede romper un segmento de aproximadamente 100 a 130 kilómetros de largo por unos 20 kilómetros de ancho. "Esa ruptura libera energía en esa porción de la falla", señaló.

Pese a que actualmente existen herramientas para medir el desplazamiento de las placas y entender mejor estos fenómenos, la población del país caribeño no estaría habituada a estos eventos, lo que dificulta la evacuación y las labores de rescate, especialmente en las primeras 32 a 78 horas, consideradas críticas.

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