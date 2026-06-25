"Por favor oren por ellos": Futbolista argentino busca a su familia tras terremotos en Venezuela

25 jun. 2026 - 09:54 hrs.

¿Qué pasó?

El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa momentos de profunda angustia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela durante la jornada del miércoles.

El deportista, que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, perdió todo contacto con su familia luego de los sismos y recurrió a las redes sociales para intentar obtener información sobre su paradero.

Familia estaba en una de las zonas más afectadas

Trejo explicó que sus familiares se encontraban en un edificio ubicado en Playa Grande, en el estado de La Guaira, una de las zonas que registró derrumbes y graves daños estructurales producto de los movimientos telúricos.

A través de una publicación, el futbolista pidió ayuda para difundir el mensaje y encontrar a sus seres queridos.

“Nuestro edificio en playa grande se derrumbó, no sé nada de mi familia. Por favor oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio, quiero creer que no estaban ahí, oren por mi familia por favor.”, escribió.

La Guaira ha sido identificada como una de las áreas más golpeadas por la emergencia, con numerosos edificios colapsados y cientos de personas afectadas.

Más de 160 fallecidos y cerca de mil heridos

Cabe recordar que al menos 164 personas murieron y cerca de un millar resultaron heridas tras los dos potentes terremotos que afectaron a Venezuela durante la tarde del miércoles.

La emergencia provocó el derrumbe de decenas de edificios, cortes masivos de electricidad y escenas de pánico en distintas localidades del país.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, además de decretar estado de emergencia, informó durante la madrugada de este jueves que la cifra de víctimas fatales ascendió a 164 personas, mientras que los heridos llegaron a 971.

Frente a la magnitud de la tragedia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Washington prestará apoyo inmediato a las labores de emergencia.

Según indicó la autoridad estadounidense, el país norteamericano "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".