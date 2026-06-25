Sube a 164 la cifra de fallecidos y cerca de mil heridos tras devastadores terremotos en Venezuela

25 jun. 2026 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 164 personas murieron y cerca de un millar resultaron heridas tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela durante la tarde del miércoles, provocando el derrumbe de decenas de edificios, cortes masivos de electricidad y escenas de pánico entre la población.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó durante la madrugada de este jueves que el saldo de víctimas fatales ascendió a 164 personas, mientras que los heridos llegaron a 971. En un balance preliminar, las autoridades habían reportado 32 fallecidos y más de 700 lesionados.

La Guaira concentra los mayores daños

La zona más afectada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, ubicado en el norte del país y a unos 40 minutos de Caracas. La capital venezolana también registró daños producto del movimiento telúrico.

Un equipo de la AFP desplegado en la zona costera constató que decenas de edificios colapsaron o sufrieron severos daños estructurales. Además, amplios sectores permanecían sin suministro eléctrico, mientras numerosos habitantes pasaban la noche en las calles o buscaban a familiares entre los escombros.

"No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú", dijo a la AFP Larry Rojas, de 49 años, frente a un edificio derrumbado bajo el que está atrapada su familia.

Dos fuertes sismos en menos de un minuto

El primer terremoto, de magnitud 7,2, se registró a las 18:04 horas (22:04 GMT) y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Apenas un minuto después, y a pocos kilómetros de distancia, ocurrió un segundo movimiento telúrico de magnitud 7,5, considerado el más potente que ha afectado a Venezuela desde 1900, de acuerdo con los registros del organismo estadounidense.

"Fue terrible, fue terrible. Todo, todo se desplomó, todo, todo", indicó Yilsmaris Blanco, una habitante de La Guaira de 39 años.

"Le damos gracias a Dios (...) porque estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar", agregó.

Terremotos se sintieron en Colombia

La magnitud de los sismos fue tal que los movimientos se percibieron incluso en Colombia, donde se activaron algunas alarmas, según constató la AFP.

Además, la presidenta interina Delcy Rodríguez informó que, tras los terremotos principales, se han registrado al menos 30 réplicas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Washington "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".