Imágenes muestran destrucción en La Guaira tras terremotos de 7,2 y 7,5 en Venezuela

24 jun. 2026 - 22:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un devastador terremoto de 7,5, precedido por uno de 7,2, se registró este miércoles en Venezuela, lo que tiene a los equipos de emergencia trabajando en terreno para encontrar personas que pudiesen estar desaparecidas.

Caracas, la capital venezolana, fue una de las más sacudidas por el evento de gran magnitud. Sin embargo, una de las zonas que se llevó la peor parte fue La Guaira, que quedó con severos daños en su infraestructura.

Unos registros publicados por la agencia Reuters dejaron en evidencia la cantidad de escombros en las calles y polvareda a raíz de los sismos de esta jornada. Esto se suma al desplome de recintos.

Venezuela a oscuras

Luego de los terremotos que se registraron en Venezuela, llegó la noche. El corresponsal de Meganoticias, Fernando Tineo, explicó que había sectores de Caracas sin energía eléctrica ni señal de celulares.

Ante la emergencia, el Presidente José Antonio Kast solidarizó con el pueblo venezolano y comprometió ayuda en este difícil momento.

Asimismo, otros jefes de Estado siguieron la misma tónica, como Nayib Bukele de El Salvador, que anunció el traslado de un centenar de rescatistas, paramédicos y medicamentos para los afectados.

Imágenes de La Guaira tras el terremoto

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