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URGENTE: Señal en vivo: Terremoto en Venezuela

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"Hay sitios que están a oscuras": Corresponsal de Meganoticias revela los momentos posteriores al terremoto en Venezuela

¿Qué pasó?

Fernando Tineo, corresponsal en Venezuela, conversó con Meganoticias Prime este miércoles, luego de que se registraran dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el país.

El comunicador reportó que están trabajando los equipos de emergencia, revisando los escombros, cuando ya es de noche. En esta línea, indicó que en zonas de Caracas no hay suministro eléctrico.

¿Qué dijo Tineo?

"En el centro de Caracas había zonas sin electricidad, yo me encuentro más hacia el sur, digamos. Aquí sí hay electricidad... aquí hay electricidad, pero otros sitios en Caracas están totalmente oscuras y yo creo que eso va a permanecer así un buen rato", manifestó.

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Tineo indicó que "conozco mucha gente en la ciudad de Valencia y Carabobo, pero no he tenido comunicación con algún amigo. Es por las redes que veo las imágenes, porque estoy fuera de la casa. Las réplicas han dejado de sentirse hace mucho rato".

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Agregó que "hay muchos edificios colapsados. Acá en el este de Caracas hay unas tres estructuras solo en el municipio de Chacao".

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