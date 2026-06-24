Con un minuto de diferencia: Dos terremotos de 7,2 y 7,5 se registraron este miércoles en Venezuela

24 jun. 2026 - 20:03 hrs.

¿Qué pasó?

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"Este terremoto fue el segundo evento de un doblete. El sismo principal de magnitud 7,5 fue precedido 39 segundos antes por un sismo precursor de magnitud 7,2", indicó el USGS, al actualizar una evaluación anterior que cifró en 7,1 la magnitud del primero.

Los temblores, que provocaron el derrumbe de edificios en Caracas y se sintieron en la vecina Colombia, se produjeron en lugares separados por unos 45 kilómetros y a distintas profundidades, indicaron los datos del USGS.

Caída de servicios y desplome de estructuras

Unos registros en redes sociales dejaron en evidencia el caos en algunos lugares en medio de los sismos que se percibieron con fuerza, por ejemplo, en la capital venezolana.

Imágenes de momentos de terror se captaron en el aeropuerto en Maiquetía, lo que provocó una gran polvareda y cortes de luz, además de gritos por parte de las personas.

Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas han ido confirmando el desplome de estructuras, lo que tendría a personal de emergencias trabajando en terreno para auxiliar a los afectados.

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