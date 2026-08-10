Investigan muerte de hombre de 79 años hallado sobre vigas de construcción en La Ligua

10 ag. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

La policía investiga la muerte de un hombre de 79 años, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del domingo en un terreno ubicado en la comuna de La Ligua, en la región de Valparaíso.

El hallazgo se produjo en un sitio eriazo de calle Diego Portales, a un costado de Comercial El Alto, en el acceso poniente de la localidad.

¿Qué se sabe de la muerte del adulto mayor?

De acuerdo con los antecedentes entregados por el capitán de Carabineros Manuel Sepúlveda Echeverría, la policía recibió cerca de las 08:50 horas un llamado al nivel de emergencias 133, alertando sobre la presencia de una persona en el lugar.

Tras recibir el aviso, funcionarios policiales concurrieron hasta "un sitio eriazo destinado a la construcción, donde se encontraba una persona sobre las vigas metálicas de una estructura".

Una vez en el sitio, Carabineros realizó las primeras diligencias y una revisión preliminar de las especies encontradas, logrando establecer que se trataba de un hombre de 79 años. Su identidad no fue informada públicamente.

Según los antecedentes proporcionados por el comisario, durante la inspección inicial no se advirtieron indicios evidentes que permitieran determinar de manera inmediata las circunstancias de su fallecimiento.

Ante esta situación, el Ministerio Público instruyó la concurrencia del Servicio Médico Legal (SML), organismo encargado del retiro del cuerpo y de efectuar los exámenes correspondientes para establecer científicamente la causa de muerte.

Paralelamente, personal policial continuó desarrollando diligencias en el sitio del hallazgo por instrucción de la Fiscalía, mientras se esperan los resultados de los peritajes que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.