Lluvias y vientos de hasta 80 km/h: Revisa el pronóstico del tiempo para este lunes en el país

10 ag. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones y vientos de hasta 80 km/h en el país para este lunes 10 de agosto. En concreto, se trataría de siete regiones en donde se presentaría al menos uno de los fenómenos.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos desde la mañana hasta la noche.

Zona norte

En Visviri, región de Arica y Parinacota, caerán chubascos de aguanieve con vientos de 60 km/h desde la tarde del lunes hasta el día siguiente. En Putre, también se esperan chubascos desde la segunda mitad de la jornada hasta el martes.

En Colchane, región de Tarapacá, se registrarán chubascos de aguanieve en la tarde y noche, y se extenderán hasta la mañana del martes.

En Ollagüe, región de Antofagasta, se esperan lluvias hasta el miércoles, comenzando la tarde del lunes, con vientos de entre 25 y 40 km/h. En Calama se desarrollarán vientos de hasta 60 km/h.

En la región de La Araucanía, en localidades como Villarrica y Pucón, y en Los Ríos, en zonas como Lago Ranco, se registrarán vientos de entre 60 y 80 km/h.

En Cochamó, región de Los Lagos, se esperan vientos de hasta 60 km/h.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

El centro de Santiago, en la Región Metropolitana, se mantendrá nublado durante la mañana y tarde, y cubierto en la noche, con extremas de 3°C y 10°C. No se esperan lluvias ni vientos.

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