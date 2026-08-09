Cadem y Agenda de Seguridad: 76% está de acuerdo con apoyo de FFAA a Carabineros y un 50% rechaza restringir libertad de reunión

09 ag. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 9 de agosto abordó el recién aprobado Plan de Reconstrucción Nacional y las medidas de la Agenda de Seguridad anunciadas por el Presidente José Antonio Kast, entre estas, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la implementación de estados de excepción.

Agenda de Seguridad del Gobierno

De modo general, un 48% de los encuestados dijo estar "de acuerdo" con "la Agenda de Seguridad anunciada por el Gobierno", mientras que un 35% se mostró "en desacuerdo" y un 17% no respondió la pregunta.

Entre las medidas anunciadas, las tres que concitan mayor apoyo son:

Aumentar las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos: 88% "de acuerdo" .

. Mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con mayor patrullaje y tecnología: 84% "de acuerdo" .

. Pertenecer a una organización criminal sea, por sí solo, un delito con penas agravadas: 82% "de acuerdo".

En contraste, las tres medidas con menor respaldo son:

Reforzar el control de las fronteras mediante zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente: 22% "en desacuerdo" .

. Establecer un régimen penitenciario especial para narcotraficantes: 22% "en desacuerdo" .

. Establecer que policías, Carabineros, Gendarmería y militares que actúen en legítima defensa tengan una protección legal especial: 33% "en desacuerdo".

Estado de Excepción

Una de las medidas más llamativas de la agenda es la posibilidad de establecer "un nuevo Estado de Excepción" focalizado en barrios o sectores del país con motivos de seguridad. Ante esto, un 49% señaló estar "de acuerdo", frente al 44% que dijo estar "en desacuerdo" y el 7% que no respondió.

En cuanto a las medidas específicas, la que obtuvo mayor apoyo fue "Permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado en estos sectores" (76% de acuerdo) y la que genera más rechazo es "Limitar la libertad de reunión en determinados barrios o sectores" (50% en desacuerdo).

Plan de Reconstrucción Nacional

Tras la aprobación de la "megarreforma" en el Senado, un 49% dijo estar "de acuerdo" con el plan del Gobierno, lo que representa un alza de 7 puntos respecto a la medición anterior. En contraste, quienes dijeron estar "en desacuerdo" se posicionaron en un 39%.

Sobre las medidas específicas, las tres que obtuvieron mayor apoyo fueron:

Ampliar el financiamiento del Fondo de Emergencia a regiones de Ñuble y Biobío: 84% "de acuerdo" .

. Eliminar el IVA en la compra de viviendas nuevas por 12 meses: 76% "de acuerdo" .

. Eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años: 66% "de acuerdo".

Por otro lado, las medidas de la "megarroforma" con mayor rechazo son:

Permitir que las grandes inversiones puedan mantener sus condiciones tributarias por un período determinado, a cambio del pago de una tasa adicional: 43% "en desacuerdo" .

. Permitir que las personas que realicen determinadas donaciones puedan rebajar en un 50% el impuesto a las herencias que corresponda pagar por esa donación: 47% "en desacuerdo" .

. Rebaja gradual en 4 años del impuesto de primera categoría de 27% a 23%: 54% "en desacuerdo".

Sube aprobación del Presidente Kast

Como en cada entrega, Cadem también midió la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien, tras la aprobación de la "megarreforma", logró aumentar su respaldo hasta el 40%. Pese a esto, la desaprobación del mandatario continúa estable en el 56%.

El repunte a un 40% de aprobación es la segunda alza consecutiva que consigue Kast en las últimas mediciones de Cadem, las que desde el inicio de su Gobierno se realizan dos veces por semana.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 132 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 89,0% al cumplirse una cuota de 1.000 casos de un total de 1.124 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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