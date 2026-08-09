En Cuya atraparon a dos colombianos buscados por un homicidio en La Cisterna

09 ag. 2026 - 16:54 hrs.

¿Qué pasó?

La PDI de Arica detuvo a dos sujetos de nacionalidad colombiana requeridos por una investigación de la Brigada de Homicidios Sur de la Región Metropolitana, por un crimen cometido en la comuna de La Cisterna.

Las capturas se concretaron en el marco de las fiscalizaciones en el control estratégico de la localidad de Cuya, al sur de Arica, donde fueron fiscalizados estos sujetos con orden de detención pendiente.

“Personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encontraba ubicado en el control estratégico Cuya, en donde procedieron a fiscalizar a dos personas de nacionalidad colombiana", señaló el comisario Sebastián Contreras.

Añadió que ambos sujetos "mantenían un encargo a solicitud de la Brigada de Homicidios Sur, por la muerte de otro extranjero en la comuna de La Cisterna el día 6 de agosto del año 2026".

Por instrucción del Ministerio Público, ambos imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía respectivo para su control de detención.