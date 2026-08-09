Cae banda los "Cuncunas": Cámaras captaron cuando se arrastraban para sustraer especies de una farmacia

09 ag. 2026 - 09:51 hrs.

¿Qué pasó?

En el puerto de San Antonio, tres individuos, pertenecientes a la banda los "Cuncunas", fueron detenidos tras ingresar a robar una farmacia durante la madrugada para sustraer diversos objetos de valor.

Según el reporte, los sujetos accedieron por un local en desuso y realizaron al menos tres viajes para llevarse mercancía, con un avalúo aproximado de 13 millones de pesos.

La alarma de seguridad se activó en uno de los intentos, lo que permitió la llegada de Carabineros y la captura de los implicados.

Los policías lograron recuperar parte de lo robado y ahora continúan con la búsqueda del resto de los implicados.

El capitán Gian Franco Dall'ors señaló sobre el caso que "gracias a una denuncia oportuna que se recibió al nivel de emergencias 133, Carabineros de San Antonio logró la detención de 3 hombres adultos al interior de la farmacia Farmapuerto, y además logró la recuperación de diversas especies que estaban siendo sustraídas por los antisociales".

Para cerrar, añadió que "los tres imputados fueron puestos hoy a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su respectivo control de detención".