Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

08 ag. 2026 - 08:56 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 8 de agosto, se registró un sismo de magnitud 4.3 a las 08:44 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 72 km al sureste de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 213 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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