Meteoróloga de Meganoticias y su pronóstico del tiempo: "El día de mañana domingo será el más frío"

08 ag. 2026 - 09:11 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el paso del sistema frontal por la zona sur y centro-sur de los últimos días, se espera que las precipitaciones comiencen a declinar durante la noche de este sábado, dando paso a un escenario marcado por las bajas temperaturas durante la madrugada y primeras horas de mañana domingo.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que “ya estamos en la parte postfrontal donde va a ser intermitente la caída de lluvia y nieve”, que todavía podrían registrarse en sectores cordilleranos y precordilleranos.

De acuerdo con el pronóstico, el descenso de las temperaturas será el principal fenómeno meteorológico.

Frío dominical

Para la madrugada y primeras horas de este domingo se esperan "temperaturas bajo cero" en distintas zonas del centro-sur del país, indicó la experta.

Las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble serán algunas de las más afectadas por este descenso térmico, con temperaturas que podrían ubicarse bajo los 0°, incluso en sectores cercanos a la costa.

En el centro de Santiago, en tanto, "se espera una mínima cercana a los 2°", aunque en otros sectores de la Región Metropolitana las temperaturas podrían ser inferiores, indicó Aguilera.

En las zonas cordilleranas el frío será aún más intenso, con registros que "podrían llegar hasta los -20°", en los sectores de mayor altura.

"Son temperaturas bajo cero. Así que sí se podría decir que son heladas, va a haber heladas el día de mañana, así que a mantenerse abrigado... El día de mañana domingo será el más frío", indicó.

El fenómeno también genera especial preocupación para la agricultura, debido al riesgo de daño en los cultivos.

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