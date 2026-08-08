Autoridades entregan balance de nuevo megaoperativo policial: 656 detenidos en 33.887 controles preventivos
- Por Cristian Reyes | Aton
¿Qué pasó?
Carabineros entregó un balance del megaoperativo policial lanzado anoche por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Hasta el momento se registran 656 detenidos en todo el país.
En el detalle, entre las 20 horas de ayer y las 00 horas de hoy, se efectuaron 162 detenciones en la Región Metropolitana y 494 en el resto del país.
Además, se desarrollaron 33.887 controles preventivos, consistentes en 19.519 fiscalizaciones de identidad y 14.368 controles vehiculares.Ir a la siguiente nota
A eso se suman 2.367 infracciones cursadas a nivel nacional, el decomiso de 12 kilos de droga y la incautación de 23 armas y 90 vehículos.
Arrau informó que a nivel nacional se desplegaron 3.500 policías uniformados y 1.500 detectives, anticipando que "en un operativo como este, posiblemente la cifra de detenidos sea más de mil".
Añadió que el megaoperativo estuvo enfocado en delitos de flagrancia, órdenes de detención vigentes e infracciones a la Ley de Migraciones.
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