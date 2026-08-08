Placas de acero, rejas y gruesos pestillos: El blindaje de casas usadas para acopiar droga en La Pintana

08 ag. 2026 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones por el delito de narcotráfico, tras un operativo realizado en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana.

Lo que llamó especialmente la atención de este procedimiento fue el blindaje de las viviendas utilizadas como bodegas para almacenar droga. Se trata de inmuebles que contaban con puertas y ventanas reforzadas, placas metálicas y gruesos pestillos para dificultar el ingreso de los funcionarios policiales.

Desde la PDI explicaron que “blindan tanto puertas y ventanas” y que estas estructuras cuentan con “placas de acero y también con picaportes que van directamente hacia el muro y al piso, lo que produce un tema, una suerte de anclaje”.

Este sistema de seguridad quedó en evidencia durante el allanamiento, ya que mientras los detectives intentaban ingresar a los domicilios, los sujetos aprovecharon esos minutos para deshacerse de parte de la droga y otras evidencias. Además, intentaron escapar por viviendas aledañas.

Sin embargo, fueron detectados gracias a las imágenes aéreas obtenidas mediante un dron utilizado por la PDI, permitiendo que los funcionarios finalmente detuvieran a los tres sujetos. Se trata de ciudadanos chilenos, todos mayores de edad, y uno de ellos mantenía antecedentes policiales.

En el procedimiento se incautó más de un kilo de droga, correspondiente a cocaína, clorhidrato de cocaína, cocaína base y marihuana, además de dinero en efectivo.

Según explicó la periodista Catalina Briones, “ahora se incautó poca droga, por eso yo te decía que no llamaba tanto la atención la incautación, porque probablemente se deshicieron de ella antes o la tenían en otros lugares de acopio”.

De acuerdo con los antecedentes, estas viviendas no funcionaban necesariamente como puntos de venta, sino principalmente como lugares de acopio. Una situación que, según se explicó durante el despacho, se ha vuelto cada vez más habitual en este sector de La Pintana.