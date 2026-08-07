Incautan yate británico en Puerto Natales por realizar turismo de forma ilegal

07 ag. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un yate de bandera británica fue incautado en Puerto Natales, región de Magallanes, tras un operativo conjunto de fiscalización realizado por la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto, el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones (PDI).

Según informó la Armada, la embarcación se encontraba fondeada en aguas del Canal Señoret, frente a la costa de la capital de la provincia de Última Esperanza.

La intervención se concretó a bordo de la Lancha de Servicio de Rescate LSR-4431 “Kawesqar”, donde los funcionarios revisaron la documentación de la nave y la situación de sus ocupantes.

Cobraban por realizar turismo sin su permiso correspondiente

Durante el procedimiento, la comitiva constató que el yate estaba utilizando de manera irregular el régimen de admisión temporal, destinado a naves extranjeras sin fines comerciales, para realizar servicios turísticos remunerados que no estaban autorizados.

Al respecto, el director regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, destacó el trabajo de inteligencia que permitió detectar la situación.

"Nuevamente, y tras un minucioso trabajo de análisis por parte de nuestros funcionarios, se detectó otro yate que estaba siendo utilizado para realizar viajes de turismo de manera ilegal en nuestra región, algo que constituye una clara vulneración a la normativa aduanera. Por eso trabajamos de manera conjunta con PDI y Armada, reforzando las labores interagenciales para cuidar la región de Magallanes", afirmó Andronoff.

Dos tripulantes extranjeros fueron denunciados

Durante la fiscalización de la tripulación, compuesta por cinco personas de nacionalidades británica, italiana y chilena, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI detectó infracciones a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución, dos tripulantes extranjeros —un ciudadano italiano y uno británico— realizaban labores remuneradas a bordo de la embarcación pese a mantener una condición migratoria de turistas.

Ambos fueron denunciados administrativamente ante el Servicio Nacional de Migraciones para que se determinen las sanciones correspondientes.

Por su parte, el capitán de Puerto de Puerto Natales, capitán de corbeta LT Rafael González, señaló que este tipo de fiscalizaciones conjuntas continuará de manera permanente en la jurisdicción.

El objetivo, explicó, es resguardar el cumplimiento de la normativa y la seguridad de las actividades marítimas que se desarrollan en la zona austral.