Ofrecían tours ilegales en velero francés: Cobraban $12 millones por pasajero en Magallanes

26 jul. 2026 - 21:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto realizado en Puerto Natales, en la región de Magallanes, permitió desbaratar un presunto negocio de turismo ilegal que operaba a bordo de un velero de bandera francesa. La embarcación ofrecía excursiones sin contar con las autorizaciones exigidas por la legislación chilena y cobraba cerca de $12 millones por cada pasajero.

¿Cómo operaba el negocio?

La fiscalización fue realizada por funcionarios de Aduanas, la Armada y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes detectaron que dos ciudadanos franceses ofrecían servicios turísticos remunerados sin los permisos correspondientes, infringiendo la Ley de Migración y Extranjería.

Durante la inspección, las autoridades comprobaron que el velero transportaba turistas franceses por distintos puntos de la región de Magallanes. Según la investigación, algunos pasajeros incluso se presentaban como parte de la tripulación al momento de las fiscalizaciones.

Incautaron la embarcación y cursaron millonaria multa

El procedimiento terminó con la incautación del velero, además de una multa cercana a los $100 millones y el inicio de las acciones administrativas y judiciales correspondientes.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca proteger tanto a los operadores turísticos que cumplen con la normativa como a los visitantes que contratan servicios certificados y con las medidas de seguridad exigidas.

Asimismo, informaron que ocho embarcaciones han sido detectadas realizando viajes clandestinos en la zona sur del país, en el marco de los controles para combatir el turismo ilegal.