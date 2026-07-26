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Caso narco FACh: El testimonio de exjefa de cabina investigada por tráfico de ketamina

26 jul. 2026 - 22:13 hrs. | Act. 27 jul. 2026 - 10:15 hrs.

María Fernanda Rebolledo, exjefa de cabina de la Fuerza Aérea de Chile, fue investigada por tráfico de ketamina en un vuelo de Iquique a Santiago. Hoy, tras confirmarse su inocencia, habló por primera vez.

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