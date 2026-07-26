"Pulsos importantes de precipitación": Meteoróloga de Megatiempo detalla sector donde caerán hasta 50 mm de lluvias

26 jul. 2026 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo un nuevo sistema frontal ingresó al país, cuestión que fue analizada esta mañana por la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera. De acuerdo al pronóstico de la profesional, hay un sector del territorio nacional en donde este frente dejará hasta 50 mm de lluvias en una sola jornada.

Nuevo sistema frontal en Chile

Aguilera comenzó explicando que el sistema ingresó por la zona sur, específicamente a la altura de la región de Los Ríos: "Alrededor de 20 mm esperamos para hoy y ya para mañana aumenta a 50 mm alrededor de Corral".

Durante esta mañana las lluvias se concentrarían en la región antes mencionada y en La Araucanía; sin embargo, a eso de las 17:00 horas se ven "pulsos importantes de precipitación" hacia la provincia de Malleco y la zona sur del Biobío.

"Es precipitación más bien intensa, alrededor de 30 mm en tres horas (...) y ya después comienza a avanzar hacia la zona más norte de nuestro país, también con pulsos importantes", señaló la meteoróloga de Mega.

"Precaución con la crecida de los ríos"

Aguilera indicó que a eso de las 23:00 horas, las intensas lluvias llegarán a las regiones de Ñuble y Maule, en donde advirtió que se debe tener "precaución con la crecida de los ríos", ya que la isoterma cero en la Cordillera de Los Andes "va a estar alta".

"También hay probabilidad de actividad eléctrica, también probable formación de trombas marinas entre la región del Maule y Los Lagos (...) Así que mucha precaución en la zona costera, también están pronosticadas para el día de hoy hasta el día lunes", añadió sobre las características de este sistema frontal.

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