Toneladas de basura llegaron al mar tras el temporal: Advierten riesgo ambiental en la costa de Coquimbo

26 jul. 2026 - 21:22 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectaron al norte del país no solo dejaron viviendas destruidas, caminos cortados y graves daños en la infraestructura. El sistema frontal también arrastró toneladas de basura y escombros hasta la desembocadura del río Elqui, generando un nuevo problema ambiental en la costa de la región de Coquimbo.

Plásticos, maderas, frutas, neumáticos y otros residuos fueron arrastrados por el caudal de las quebradas y del río Elqui hasta la playa, dejando kilómetros de desechos acumulados.

Especialistas advirtieron que uno de los mayores riesgos corresponde a los plásticos, ya que pueden regresar al mar y, con la acción del oleaje y el sol, fragmentarse en microplásticos, afectando a los ecosistemas marinos.

Voluntarios comenzaron la limpieza

Mientras las autoridades continúan enfocadas en recuperar caminos y asistir a las familias afectadas por el temporal, decenas de voluntarios iniciaron una limpieza de la costa.

Se estima que entre 70 y 100 personas participaron en las primeras jornadas para retirar parte de los residuos y evitar que vuelvan al océano.

No obstante, las autoridades llamaron a extremar las precauciones, ya que entre los desechos es posible encontrar jeringas, maderas con clavos, animales y otros elementos peligrosos. Por ello, recomendaron utilizar guantes, mascarilla y otros implementos de protección durante las labores de limpieza.

Expertos señalaron que esta emergencia evidencia la necesidad de implementar protocolos preventivos antes y después de los sistemas frontales para impedir que la basura acumulada en quebradas y cauces llegue nuevamente al mar.

En paralelo, el Gobierno estimó que, además de la reconstrucción de caminos y sistemas de agua potable, se requerirán cerca de US$300 millones para abordar obras de infraestructura con foco en la prevención de futuras emergencias.