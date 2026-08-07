Exalcalde de Renaico es condenado a más de 15 años de cárcel por delitos sexuales cometidos contra cinco víctimas

07 ag. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó este viernes al exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, a más de 15 años de presidio efectivo por delitos de connotación sexual cometidos contra cinco víctimas, dos de las cuales eran adolescentes al momento de los hechos.

En detalle, el tribunal impuso una pena de 12 años de cárcel por estupro reiterado, además de 300 días por el delito de aborto y 818 días por abuso sexual, sanciones que en conjunto superan los 15 años de prisión.

La Fiscalía había solicitado una condena superior a los 50 años de presidio, luego de acreditar que los delitos fueron perpetrados entre 2016 y 2020, período en que Reinao se desempeñaba como jefe comunal.

Delitos fueron cometidos mientras ejercía como alcalde

El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, explicó que "todos los delitos fueron cometidos por el imputado entre los años 2016 y 2020, mientras ejercía como alcalde y valiéndose de su situación de superioridad".

El persecutor agregó que el exalcalde permaneció por más de dos años en prisión preventiva mientras avanzó la investigación y valoró el fallo del tribunal: "Esta sanción grave por los delitos cometidos pueda transmitir también tranquilidad a las víctimas", sostuvo Garrido.

Asimismo, afirmó que "desde el punto de vista de la Fiscalía, el haber superado muchas de las dificultades investigativas en este caso y poder terminar este proceso con una sentencia condenatoria nos da tranquilidad respecto del trabajo realizado".

Ministra de la Mujer valoró la sentencia

Tras conocerse la condena, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género Judith Marín destacó la resolución judicial y aseguró que el fallo envía una señal clara respecto a la persecución de este tipo de delitos.

"Valoramos la resolución del tribunal, que decretó 15 años de cárcel por los delitos de abuso sexual, estupro y aborto. Esta sentencia reafirma que en nuestra sociedad no caben los privilegios ante agresiones de esta gravedad", señaló la secretaria de Estado.

La ministra agregó que "todos los dispositivos estarán disponibles para apoyar a quienes han sido vulneradas", e hizo un llamado a las víctimas de violencia de género a buscar ayuda: "Es necesario recordar que, si necesitas apoyo, puedes acudir al 1445 de SernamEG o al 149 de Carabineros", concluyó.