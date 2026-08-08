"Guatón Ladrón" es detenido nuevamente: Sujeto fue sorprendido robando el celular de una menor de edad en Peñaflor

08 ag. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

El delincuente apodado el “Guatón Ladrón” fue detenido nuevamente, esta vez en la comuna de Peñaflor, luego de ser sorprendido robando el teléfono celular de una menor que se encontraba sola al interior de un vehículo.

El hecho ocurrió durante la mañana del pasado jueves. El sujeto, de nacionalidad peruana, habría aprovechado que la menor estaba al interior del automóvil para sustraerle su teléfono. Sin embargo, la acción fue advertida por funcionarios de la Policía de Investigaciones que se encontraban realizando otras diligencias en las cercanías.

Los detectives habrían notado algunas señales que les llamaron la atención y regresaron hasta el lugar, donde escucharon gritos y pudieron presenciar la situación. De esta manera, lograron detener al sujeto en flagrancia.

La periodista Javiera Lagos explicó que se trata de una persona con un “largo historial durante el último tiempo”.

El caso vuelve a poner en el centro de la discusión la reiteración de delitos protagonizados por este sujeto.

Sobre esto, durante el despacho se explicó que “la gran mayoría de los robos que él hace son hurtos, que tienen una muy baja penalidad”, aunque la situación procesal que enfrentará en esta oportunidad deberá ser determinada por la justicia.