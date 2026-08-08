Meganoticias en Lonquimay: Hasta 70 centímetros de nieve cubren la comuna y temperaturas llegan a -6°C

08 ag. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa nevazón afecta a Lonquimay, en la Región de La Araucanía, donde las bajas temperaturas y el viento mantienen complicadas las condiciones en la comuna.

El enviado especial de Meganoticias, Matías Jeanneret, explicó que “no han sido las nevadas más fuertes que se han registrado”, aunque la nieve continúa cayendo y acumulándose en distintos sectores.

El periodista explicó que “en algún punto de la zona urbana se han registrado acumulaciones de hasta 70 centímetros”, mientras que en otros puntos la nieve alcanza cerca de 40 centímetros.

En las imágenes se puede ver maquinaria trabajando para despejar las calles del centro de la ciudad, afectadas además por la formación de hielo.

Las bajas temperaturas también han marcado las últimas jornadas. Jeanneret relató que durante la madrugada los termómetros llegaron hasta los -6°C y señaló que “la noche es bien complicada”, agregando que “acá, si uno no tiene leña, se vuelve bien compleja la situación”.

La nieve comenzó a caer durante la madrugada del miércoles y, tras una pausa durante el jueves, volvió a intensificarse durante el viernes y este sábado. A esto se suma el viento, que también ha complicado las labores de despeje y el desplazamiento por las calles de la comuna.

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