"Inestabilidad atmosférica": Meteorología emite "aviso" por probables tormentas eléctricas en zonas de dos regiones del país

08 ag. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" para zonas de dos regiones del país.

Lo anterior se debe a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica", y va desde la mañana y hasta la noche de este sábado 8 de agosto.

Las regiones afectadas y sus zonas son:

Ñuble: Precordillera y Cordillera.

Biobío: Precordillera y Cordillera.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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