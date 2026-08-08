Accidente en Temuco deja dos fallecidos y un menor en riesgo vital: Bus trasladaba a planteles de Deportes Temuco

08 ag. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en Temuco, en un cruce regulado por semáforos, donde un bus y un vehículo menor colisionaron y dejaron a dos adultos fallecidos y a un menor de 13 años en riesgo vital.

De acuerdo con los antecedentes entregados en el lugar, los fallecidos eran los ocupantes del vehículo menor. La coronel Ximena Valle, prefecta de Cautín, señaló que se trataba de un “vehículo menor particular donde se desplazaba un hombre y una mujer adultos que resultaron fallecidos en el lugar, de 43 y 49 años, respectivamente”.

En tanto, un menor de 13 años que también viajaba en el vehículo menor resultó gravemente herido y se encuentra en riesgo vital.

El accidente ocurrió cerca de las 08:00 horas y en el lugar trabajaron funcionarios de Carabineros de la 2.ª Comisaría, personal especializado de la SIAT, Bomberos y el Servicio Médico Legal. La autoridad policial explicó que “la SIAT de Carabineros como organismo especializado realizará los peritajes correspondientes para determinar el origen de este accidente”.

El bus involucrado trasladaba a integrantes de las categorías de fútbol joven de Deportes Temuco. A través de un comunicado, el club informó que “afortunadamente, todos los integrantes de nuestra delegación se encuentran bien. Las personas afectadas corresponden a ocupantes de un vehículo menor involucrado en el accidente”.

Desde Deportes Temuco lamentaron lo ocurrido y expresaron sus “más sinceras condolencias y solidaridad a las familias y seres queridos de las personas afectadas”.