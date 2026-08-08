Inició entrega de fondo de $700 millones para proyectos de superación de pobreza

08 ag. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Desarrollo Social inició la entrega del fondo concursable “Recuperando Chile”, iniciativa público-privada que tiene por objetivo financiar proyectos orientados a la superación de la pobreza.

El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, destacó que "empezamos el proceso de adjudicación de más de 700 millones de pesos que se van a repartir a fundaciones sin fines de lucro y corporaciones a lo largo de todo Chile".

"Para la postulación de este año pusimos especial énfasis en las regiones que fueron afectadas por la emergencia de los incendios, como Valparaíso, Biobío y Ñuble", añadió.

La autoridad agregó que con la entrega de estos fondos a iniciativas que postularon en todo el país, “lo que queremos hacer es fortalecer la alianza entre el Estado y la sociedad civil, porque dada la magnitud del desafío que tenemos y, especialmente ahora con la emergencia climatológica que enfrentamos, sabemos que el Estado no se la puede solo. Y de ahí la importancia de que podamos articularnos bien con las empresas, con la sociedad civil, para poder llegar con las ayudas de forma oportuna y cuando se necesita”.

En el anuncio, las autoridades compartieron con profesionales de la Corporación Ulkantú, quienes se adjudicaron el fondo con su proyecto “Red Comunitaria de Resiliencia y Seguridad Territorial para los Cerros de Viña del Mar”.

En la región de Valparaíso fueron seleccionadas seis iniciativas, tres de ellas orientadas directamente a familias damnificadas por los incendios.

Al respecto, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, dijo que “resulta fundamental responder con acciones concretas a las necesidades de la comunidad, esto es mediante la inyección de recursos que apuntan directamente a fortalecer iniciativas clave que desarrollan organizaciones en los territorios, en favor de distintos grupos de la sociedad”.

Este fondo, que se entrega desde el año 2014, a la fecha ha financiado más de mil proyectos, beneficiando a más de 240 mil personas en todo el país.

Para este 2026, el monto máximo entregado por proyecto es de $15.000.000, mientras que las comunas a las que se les dio énfasis este 2026 son Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en la región de Valparaíso; todas las comunas de Ñuble; Concepción, Penco y Tomé en Biobío.