Conoce todos los beneficios para los adultos mayores en el mes de agosto

08 ag. 2026 - 10:00 hrs.

El Estado mantiene habilitados diversos aportes económicos y subsidios enfocados en mejorar los ingresos y la calidad de vida de las personas de 65 años o más.

Durante este mes de agosto, los adultos mayores pueden acceder a pagos automáticos, beneficios postulables y asignaciones clave que se financian a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y la red ChileAtiende.

A continuación, el detalle de cada uno de los bonos vigentes y sus requisitos.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) continúa como el beneficio pilar para los adultos mayores de 65 años o más. Tras los ajustes progresivos de la Reforma de Pensiones y el reajuste por IPC, los montos vigentes para este periodo son:

Mayores de 82 años : Reciben un tope máximo de $250.275.

: Reciben un tope máximo de $250.275. Entre 65 y 81 años: Reciben un máximo de $231.732.

Los principales requisitos son:

Tener 65 años o más.

No integrar el 10% más rico de la población mayor de 65 años.

Acreditar residencia en el territorio chileno por al menos 20 años (continuos o discontinuos) a contar de los 20 años de edad, y al menos 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud.

Contar con una pensión base inferior al límite legal determinado por el IPS.

Bono Bodas de Oro

Este beneficio premia la trayectoria de los matrimonios de larga data. Entrega un monto único de $445.352, el cual se distribuye en partes iguales entre ambos cónyuges ($222.676 para cada uno).

Las condiciones para optar al beneficio son:

Cumplir 50 años de matrimonio.

Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Convivir en el mismo hogar o acreditar residencia en un establecimiento de larga estadía (ELEAM).

Acreditar residencia en Chile por al menos 4 años dentro de los últimos 5 previos a la solicitud.

Bono por Hijo

Este bono está destinado exclusivamente a las mujeres mayores de 65 años que sean madres, ya sea de hijos nacidos vivos o adoptados. No se entrega al momento del nacimiento, sino que genera rentabilidad a lo largo del tiempo e incrementa el fondo previsional para pagarse en cuotas junto con la pensión.

El aporte puede superar los $900 mil dependiendo del cálculo individual.

Los principales requisitos son:

Ser madre y tener 65 años o más.

Residir en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos).

Estar afiliada a una AFP, recibir la PGU o percibir una Pensión de Sobrevivencia sin afiliación a un régimen previsional.

Aguinaldo de Fiestas Patrias

Aunque el dinero se deposita durante el mes de septiembre, la acreditación de la calidad de pensionado se exige al 31 de agosto de 2026.

Por lo tanto, quienes cumplan los requisitos de pensión antes de finalizar agosto recibirán el monto base de $25.280, más un incremento de $12.969 por cada carga familiar acreditada sin descuentos previsionales o de impuestos.

Subsidio Eléctrico (quinta convocatoria)

Un aporte indirecto para aliviar el gasto mensual de los hogares vulnerables, donde los adultos mayores son grupo prioritario. La nómina de beneficiarios entrega montos aplicados como descuento directo en las cuentas de la luz para complementar el presupuesto del segundo semestre.

¿Cómo consultar la fecha y forma de pago de los beneficios?

Las personas interesadas en verificar si tienen pagos pendientes o iniciar la postulación a cualquiera de estos bonos pueden ingresar al portal oficial de ChileAtiende (chileatiende.gob.cl) o al sitio del Instituto de Previsión Social (IPS) digitando su RUT y fecha de nacimiento.

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