Bonos para escolares en agosto: Revisa los beneficios disponibles y cómo cobrarlos

06 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Durante agosto y el segundo semestre, el Estado mantiene vigentes diversos aportes económicos y subsidios. Su objetivo es apoyar el bolsillo de las familias y premiar el desempeño académico de niños, niñas y jóvenes.

A continuación, te presentamos el detalle de los principales beneficios para escolares disponibles o en proceso de consulta este mes, sus requisitos y montos.

Bono por Asistencia Escolar

Este aporte mensual está dirigido a las familias usuarias del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Monto : Se reajusta anualmente y entrega un aporte mensual por cada estudiante.

: Se reajusta anualmente y entrega un aporte mensual por cada estudiante. Requisitos : Niños y niñas de entre 6 y 18 años que asistan a establecimientos reconocidos por el Mineduc y cumplan con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

: Niños y niñas de entre 6 y 18 años que asistan a establecimientos reconocidos por el Mineduc y cumplan con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. Postulación: No requiere postulación. Se asigna automáticamente de forma coordinada con el Ministerio de Educación.

Subsidio Familiar Automático

Un beneficio diseñado para otorgar un aporte económico de manera directa, sin necesidad de trámites ni postulaciones presenciales, a niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables.

El subsidio entrega un aporte mensual por cada carga familiar registrada (el monto se incrementa al doble en el caso de personas con discapacidad).

Los requisitos son:

Ser menor de 18 años.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Niños y niñas hasta los 8 años deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud.

Niños y niñas mayores de 6 años deben ser alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Mineduc (salvo excepciones por discapacidad).

No contar con un ingreso o pensión igual o superior al valor del Subsidio Familiar Tradicional.

Este beneficio no requiere postulación. El Estado cruza las bases de datos de manera automática para asignar el pago a quienes cumplan con los requisitos.

Bono de Graduación de Enseñanza Media

Este corresponde a un estímulo económico pensado para jóvenes y adultos que finalizan la educación formal dentro del sistema de protección social.

Monto : Aporte que se otorga por una sola vez al momento de la graduación (pago único reajustable).

: Aporte que se otorga por una sola vez al momento de la graduación (pago único reajustable). Requisitos : Tener 24 años o más al momento de obtener la licencia de enseñanza media en una institución reconocida por el Mineduc, y pertenecer a familias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

: Tener 24 años o más al momento de obtener la licencia de enseñanza media en una institución reconocida por el Mineduc, y pertenecer a familias del subsistema Seguridades y Oportunidades. Postulación: No requiere trámite; la acreditación se realiza internamente entre el Mineduc y Desarrollo Social.

Bono Logro Escolar (Próximo a pagarse)

Aunque el pago se efectúa habitualmente en septiembre, en el mes de agosto las familias pueden consultar la actualización de sus antecedentes académicos.

Tramo 1 : Para estudiantes en el primer 15% de mejor rendimiento académico de su promoción.

: Para estudiantes en el primer 15% de mejor rendimiento académico de su promoción. Tramo 2 : Para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

: Para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción. Requisitos: Pertenecer al 30% más vulnerable del RSH, cursar entre 5° básico y 4° medio, y estar dentro del 30% de mejor rendimiento de su curso.

¿Cómo revisar si eres beneficiario?

Para verificar si un estudiante recibe el Subsidio Familiar Automático u otros aportes estatales:

Consulta directamente en la plataforma oficial del Subsidio Automático (sufautomatico.gob.cl) o en el portal de ChileAtiende (chileatiende.gob.cl).

Digita el RUT del niño, niña o estudiante y su fecha de nacimiento.

Revisa los detalles de asignación, fechas y modalidades de pago, que se transfieren prioritariamente a la CuentaRUT del cobrador o mediante pago presencial en BancoEstado y Caja Vecina.

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