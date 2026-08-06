La moneda chilena que puede llegar a tener un valor de $2 millones: Hay poco más de 100 ejemplares

06 ag. 2026 - 10:16 hrs.

¿Qué pasó?

Con el paso de los años, algunas monedas dejan de ser emitidas y pierden completamente su poder adquisitivo, pero muchas veces su antigüedad y la rareza que adquieren con el tiempo les dan un valor numismático que puede ser de millones de pesos.

Eso pasó con los escudos. Hubo un periodo en Chile en que la moneda oficial no era el peso y el escudo era el que estaba en los bolsillos de los trabajadores del país. Hoy en día, estos antiguos ejemplares son muy buscados por coleccionistas, quienes llegan a pagar cuantiosas sumas de dinero por piezas específicas.

La moneda que puede tener un valor de $2 millones

De acuerdo a la comunidad Mundo Monedas CL, algunas monedas de 2 escudos se encuentran entre las piezas más codiciadas del país.

Se trata específicamente de los ejemplares "Caupolicán", emitidos en 1971 y fabricados en cuproníquel. Actualmente, solo se conoce la existencia de alrededor de 106 de estas monedas.

Debido a que es considerada como "extremadamente rara", se conoce como el "santo grial de los escudos", y puede tener un valor de $2 millones.

Cabe señalar que la antigüedad de una moneda no es lo único que le puede dar un valor, sino que muchas veces los coleccionistas buscan algunos metálicos que fueron emitidos con fallas.

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