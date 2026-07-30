Esta moneda chilena de $50 puede valer hasta $40 mil: Revisa el error que buscan los coleccionistas

30 jul. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

Las monedas de $50 son una de las más comunes en Chile, pero existe una versión muy particular que se ha convertido en una de las más buscadas por los coleccionistas. Se trata de un ejemplar que presenta un error de acuñación y que hoy puede alcanzar un valor muy superior al de su denominación original.

Las ediciones con fallas de fabricación, errores ortográficos o piezas de prueba suelen despertar el interés de los aficionados a la numismática. En este caso, una moneda de $50 destaca por un detalle que la hace especialmente escasa y codiciada.

¿Cuál es la moneda de $50 que puede valer hasta $40 mil?

Según información difundida por Mundo Monedas CL, una de las piezas más cotizadas corresponde a una moneda de $50 acuñada con un error ortográfico en su inscripción.

En lugar de decir "REPÚBLICA DE CHILE", la moneda presenta la frase "REPÚBLICA DE CHIIE", reemplazando la letra L por una I.

"Durante el año 2009 se acuñó esta moneda con error, en vez de decir 'REPUBLICA DE CHILE' dice 'REPUBLICA DE CHIIE', es mucho más escasa que el error del 2008", explican desde Mundo Monedas CL.

Mundo Monedas

¿Cuánto puede costar esta moneda?

De acuerdo con la misma fuente, durante 2008 se acuñaron 600 mil ejemplares con este tipo de error. En tanto, en 2009 se fabricaron 8,35 millones de monedas, pero el Banco ordenó destruirlas antes de que entraran en circulación.

"En 2008 se acuñaron 600 mil ejemplares y en 2009 fueron 8,35 millones, pero el Banco ordenó la destrucción de estas últimas, ya que aún no habían circulado. Sin embargo, en el proceso desaparecieron algunas que hoy se ven en el mercado entre los $30.000 y $40.000", detallan desde Mundo Monedas CL.