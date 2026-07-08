La moneda chilena que podría venderse entre $500 mil y $1 millón: Así puedes identificarlas

08 jul. 2026 - 15:16 hrs.

En Chile existen monedas que, pese a haber tenido un bajo valor cuando estuvieron en circulación, hoy pueden alcanzar precios muy superiores entre coleccionistas debido a su escasez o a características poco comunes.

Una de ellas es la antigua moneda de 10 centavos, aunque solo una versión específica puede llegar a venderse entre $500 mil y $1 millón.

¿Cuál es la moneda que puede valer hasta $1 millón?

De acuerdo con una publicación en Instagram de la cuenta Mundo Monedas Chile, se trata de la moneda de 10 centavos acuñada en bronce durante 1976.

Ese año se fabricaron monedas tanto en bronce como en aluminio, pero las primeras son extremadamente escasas.

"Se acuñaron en aluminio y en bronce, siendo las de bronce muy pocas. Las de aluminio valen cerca de $300", explicaron desde la cuenta.

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¿Cómo reconocerla?

Mientras las monedas de aluminio son extremadamente ligeras, blandas y presentan un color plateado, las de bronce son mucho más pesadas, densas y tienen un tono dorado.

En publicaciones anteriores sobre numismática, distintos especialistas han señalado que solo se conocen unos pocos ejemplares de esta variante, razón por la que su precio puede llegar a ubicarse entre los $500 mil y $1 millón, dependiendo de su estado de conservación y del acuerdo entre comprador y vendedor.

¿Todas las monedas de 10 centavos tienen ese valor?

No. Las monedas de 10 centavos acuñadas en aluminio durante 1976, así como las emitidas en 1977, 1978 y 1979, son mucho más comunes y su valor para coleccionistas suele ser bajo.

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