Muere a los 32 años popular influencer fitness: Era conocido por impulsar el "lookmaxxing"

08 jul. 2026 - 15:38 hrs.

¿Qué pasó?

El influencer estadounidense Connor Murphy, conocido por sus videos de fitness y culturismo y "lookmaxxing", falleció a los 32 años tras un confuso episodio ocurrido en Tailandia.

Según informaron varios medios internacionales, el creador de contenido murió ahogado luego de ingresar a un lago ubicado en una exclusiva urbanización residencial de Bang Phli.

El episodio que terminó con la muerte del influencer

De acuerdo con los primeros antecedentes publicados por el medio tailandés Thai Rath, Murphy habría regresado en taxi al lugar donde se hospedaba y comenzó a presentar un comportamiento inusual, situación que alertó a residentes de la zona.

Murphy habría intentado abordar otro vehículo luego de bajar del taxi, pero el conductor se habría negado debido a su comportamiento.

Tras esto, vecinos del sector habrían alertado a la policía. Al llegar los funcionarios, el influencer habría escapado por la zona residencial y posteriormente ingresó a un lago y se perdió su rastro.

Equipos de rescate de la Fundación Poh Teck Tung realizaron una búsqueda durante cerca de 30 minutos hasta encontrar su cuerpo a unos 20 metros de la orilla.

¿Qué se sabe hasta ahora de la investigación?

Las autoridades indicaron que, en una primera revisión, no se encontraron signos visibles de agresión en el cuerpo del estadounidense. El cadáver fue enviado para una autopsia que permitirá determinar la causa exacta de su muerte.

Tras el hecho, la policía encontró dos jeringas sin usar y pastillas blancas no identificadas en el vehículo de Murphy. Sin embargo, la novia del influencer aseguró que nunca lo vio consumir drogas y que antes del episodio no había notado comportamientos inusuales o preocupantes.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades tailandesas buscan esclarecer qué ocurrió antes de que ingresara al lago.

Su carrera como influencer fitness

Connor Murphy alcanzó notoriedad durante la década de 2010 gracias a sus videos sobre entrenamiento físico y culturismo en YouTube. Con el tiempo, amplió su contenido hacia temas relacionados con la apariencia física, filosofía y desarrollo personal, acumulando una importante comunidad en redes sociales.

El estadounidense también era conocido por su relación con el concepto de "lookmaxxing", una tendencia enfocada en mejorar la apariencia personal mediante distintos métodos.

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