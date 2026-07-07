Luto en la música: Muere a los 37 años Lauren Bennett, cantante de "Party Rock Anthem"

07 jul. 2026 - 02:15 hrs.

El mundo de la música está de luto. Este lunes se confirmó la muerte de la cantante británica Lauren Bennett a sus 37 años, reconocida por participar en el exitoso sencillo "Party Rock Anthem" de LMFAO, uno de los mayores fenómenos musicales de 2011.

La noticia fue dada a conocer a través de un emotivo comunicado publicado en redes sociales por las integrantes de G.R.L., agrupación femenina de la que Bennett también formó parte tras el éxito alcanzado con LMFAO.

"Party Rock Anthem" marcó una generación y se convirtió en un éxito mundial, liderando las listas de reproducción en más de veinte países. Además, permaneció durante varias semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100 y acumuló millones de reproducciones en YouTube.

El emotivo mensaje con el que confirmaron su muerte

A través de su cuenta oficial de Instagram, las integrantes de G.R.L. lamentaron el fallecimiento de Lauren Bennett con un sentido mensaje dedicado a la artista.

"Nuestros corazones están rotos, no podemos expresar cuánto significó ella para nosotras. Siempre recordaremos el amor, la risa y los incontables recuerdos que nos entregó", escribieron.

La publicación concluyó con una despedida que rápidamente se llenó de mensajes de condolencias por parte de seguidores y figuras de la música: "Su hermoso espíritu conmovió a muchos y será profundamente querida para siempre. Descansa en paz, querida Lauren".

El éxito que la llevó a la fama

Lauren Bennett alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en "Party Rock Anthem", el exitoso tema de LMFAO lanzado en 2011.

La canción se transformó en uno de los mayores éxitos de esa década, encabezando los rankings musicales en más de veinte países y consolidándose como uno de los sencillos más populares del año.

Posteriormente, la artista continuó su carrera como integrante de G.R.L., grupo con el que siguió desarrollando su trayectoria musical.