"Tú fuiste el único que me apoyó": El mensaje de Paola Troncoso tras la muerte de Fernando Kliche

06 jul. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

El sensible fallecimiento del reconocido actor Fernando Kliche a los 71 años de edad, producto de un cáncer de páncreas, ha dejado una profunda herida en el mundo de la actuación nacional. Tras confirmarse la noticia, diversas figuras del espectáculo han manifestado su sentir, entre ellas su excompañera de labores, Paola Troncoso.

La destacada actriz y comediante chilena utilizó sus redes sociales para dedicarle una extensa y emotiva despedida al galán de las telenovelas. En su mensaje, Troncoso destacó la calidez, caballerosidad y la profunda sensibilidad humana que caracterizaba al intérprete uruguayo detrás de las cámaras.

Una emocionante anécdota sobre el amor por los animales

En su dedicatoria, la integrante de Detrás del Muro contó un recuerdo que vivieron juntos hace años en la carretera, camino a una función teatral en Los Ángeles. En dicho viaje, la actriz rescató a un cachorro que había sido atropellado en la ruta y se encontraba herido.

“Tú fuiste el único que me apoyó; me ayudaste a conseguir un lugar para cuidarlo mientras hacíamos la función y luego a contactar a una veterinaria”, relató conmovida. Aunque lamentablemente el perrito tuvo que ser dormido debido a la gravedad de sus lesiones, Troncoso enfatizó que el actor jamás la dejó sola y la acompañó en todo momento.

"Tenías el don de hacer sentir bien"

La comediante también aprovechó el espacio para resaltar los gestos cotidianos del actor, quien, además de su carrera artística, ejercía la profesión de médico veterinario. "Tenías esa sensibilidad y esa capacidad de detenerte frente al dolor de un animal y hacer algo por él; eso habla de la clase de ser humano que eras", reflexionó en su perfil.

Para cerrar su homenaje, Paola recordó con nostalgia los cariñosos saludos que recibía de su parte cada vez que coincidían en algún proyecto laboral. "Cuesta ordenar las palabras cuando el cariño y la pena se mezclan. Gracias por tu talento, por tu nobleza y por haber sido una de esas personas que uno agradece haber conocido", concluyó.