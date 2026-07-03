Duro golpe al mundo del espectáculo nacional: Muere Fernando Kliche a los 71 años de edad

03 jul. 2026 - 12:36 hrs.

Un duro golpe recibió el mundo del espectáculo nacional, debido a que Chile Actores informó el fallecimiento de Fernando Kliche a los 71 años de edad.

"Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Walter Kliche Hermida. Fernando nació el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, pero fue en Chile donde se ganó el cariño del público", dice parte del comunicado que difundió Chile Actores.

El actor participó en múltiples teleseries como "Marrón Glacé", "Lola", "Champaña", "El amor está de moda", entre otras.

La carrera de Fernando Kliche

Antes de ser actor, Kliche estudió la carrera de medicina veterinaria, la cual ejerció en Inglaterra. Sin embargo, llegó a Chile en una visita a su padre, Walter Kliche, quien triunfaba en la teleserie "La Madrastra".

Sobre sus inicios en el mundo del espectáculo nacional, Chile Actores compartió que "fue Arturo Moya Grau, quien lo vio y le dijo: 'Tú no te vas a ir'. Así fue como Fernando sentó sus bases en Chile e inició este camino actoral con el impulso del creador de “La Madrastra” y el productor Ricardo Miranda. Mientras que en la actuación, nuestro querido Ramón Nuñez fue su mentor en esos primeros pasos frente a las cámaras.

"Fernando obtuvo su primer papel en la teleserie de Canal 13 'Casagrande', donde interpretó a Eduardo. El primero de muchos personajes que realizó en el área dramática del 13, en donde incluso pudo compartir escenas con su padre en 'La intrusa' de 1989", agregaron desde la entidad.

Por otro lado, a principios de la década del 2000, se sumó al elenco de "Teatro en Chilevisión", junto a Pato Torres. También estuvo en TVN, participando en producciones como "No abras la puerta" y "Dime quién fue".

Una de sus últimas producciones fue la serie chilena "Baby Bandito", la cual fue lanzada en la plataforma de Neftlix.

Por último, desde Chile Actores dijeron que el actor tuvo "una inolvidable carrera marcada por la imagen del clásico galán de telenovelas, que según dijo, más que ser galán él 'ponía en práctica la galanura'. Un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy. Nuestro abrazo caluroso a todos quienes sienten su partida".

Revelan la causa de muerte de Fernando Kliche

En conversación con Mucho Gusto, Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, entregó detalles del deceso del intérprete, recalcando que estaba feliz de volver a las teleseries, ya que iba a ser parte de la nueva nocturna de Mega: "Prohibida Obsesión".

Sobre la causa de muerte de Fernando Kliche, la profesional informó: "Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer al páncreas".

"Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo. Nosotros fuimos súper reservados con la información, porque él quería que no se supiera", agregó Demicheli.

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